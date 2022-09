Sorpreso a rubare in negozio tenta la fuga, ma viene arrestato

Arrestato un 49enne a Quartu Sant’Elena.

Gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 49 anni per il reato di furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di ieri, sulla linea 113 è giunta una chiamata che segnalava un furto in atto all’interno di un esercizio commerciale. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena supportate dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine che hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di guadagnare la fuga da una finestra. Prontamente bloccato, il soggetto è stato identificato per un 49enne del posto noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e dal controllo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e del denaro contante, appena asportato dal registratore di cassa.

Il 49enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere e verrà presentato all’udienza di convalida con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.