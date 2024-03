Alberto Angela a Calangianus col suo “Passaggio a nord ovest”

La storia di Calangianus a “Passaggio a nord ovest”

“Passaggio a nord ovest“, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, farà tappa a Calangianus. “Cosa c’è dietro un oggetto semplice come un tappo di sughero? Insieme ad Alberto Angela andremo a Calangianus, in Sardegna, alla scoperta delle foreste di sughero, una straordinaria materia prima dalla quale si possono ottenere i più svariati prodotti e che viene impiegata anche in ambiti innovativi come la bioedilizia”.

Il resto della puntata

“Ripercorreremo la storia e la vita di Carlo V d’Asburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Spagna. Carlo V è stato il sovrano che più di ogni altro incarnò grandi speranze e che sognò un impero universale cristiano. Eppure, a causa dei numerosi ostacoli che dovette affrontare, sarà il primo Imperatore ad abdicare, portando così alla divisione di tutti i territori che aveva riunito sotto di sé. Il sostanziale fallimento del suo progetto politico spalancherà le porte all’epoca della Controriforma e alle guerre di religione”.

“La Cina, un paese grande come un continente, è la nazione dei contrasti. I suoi 18.000 chilometri di coste comprendono ambienti molto diversi, dalla gelida baia di Bohai, nel nord, all’isola tropicale di Hainan, nell’estremo sud”.

“Il trenino rosso del Bernina, chiamato così per il colore rosso fiammante dei suoi vagoni, collega il capolinea italiano Tirano alla famosa località turistica svizzera di St. Moritz. Questo gioiello della ferrovia retica, noto anche come Bernina Express, scala letteralmente le Alpi senza l’uso della cremagliera e attraversa più di 196 viadotti sfidando neve e ghiaccio. Per queste sue caratteristiche uniche, dal 2008 è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.

L’appuntamento con “Passaggio a nord ovest” è sabato 9 marzo alle 15.00 su Rai1.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui