Terrore in casa a Olbia per due donne rapinate

Si sono ritrovate degli estranei in casa che le hanno immobilizzate e rapinate: attimi di terrore per due donne a Olbia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una zona semiperiferica della città. Alcuni malviventi si sono introdotti nell’abitazione dove si trovavano un’anziana e sua figlia e le hanno minacciate e immobilizzate.

Si sono messi a rovistare dentro casa. Probabilmente cercavano chissà quale bottino, ma sono andati via con pochi euro e qualche oggetto di valore. Dopo la loro fuga è scattato l’allarme e in soccorso delle due donne sono arrivati i carabinieri. Da quel momento sono partite le indagini per risalire all’identità dei rapinatori che hanno squarciato la quiete domestica delle due donne.

