Nozze da favola in Gallura: il miliardario Blumer sposa l’olbiese Tore Spano

Un olbiese ha conquistato il cuore di Brendan Blumer.

Un olbiese si sposa con Brendan Blumer, miliardario re delle criptovalute che ha trovato il suo amore in Costa Smeralda. Salvatore Spano, conosciuto come Tore, questo è il nome del fortunato sposo che celebrerà delle nozze da sogno il pomeriggio di venerdì 4 settembre, mentre la cerimonia vera e propria e il ricevimento si terranno sabato 5 settembre. La festa di matrimonio si terrà a bordo del traghetto Agata, completamente rinnovato nel porto di Olbia per ospitare diversi ristoranti e un grande palco destinato ai concerti di Lady Gaga e dei Coldplay, prima di salpare verso Capo Figari e l’Hotel Pitrizza.

La mega festa a San Pantaleo.

Per la giornata di sabato è invece previsto un imponente ricevimento a San Pantaleo, dove l’intero borgo con i suoi locali e negozi sarà completamente blindato in un clima di festa arricchito anche dalla preannunciata esibizione di Giorgia. Dagli atti del Comune di Olbia infatti emerge che l’evento privato, organizzato dalla Bw Dmc, agenzia specializzata in eventi di lusso, con 300 ospiti.

Un matrimonio milionario avrà ricadute sul territorio di Olbia e della Costa Smeralda. Il re delle criptovalute, a soli 39 anni, ha costruito un impero e fatto anche acquisti immobiliari importanti. Nei primi mesi del 2025 aveva comprato per 160 milioni di euro la storica Villa Yamani a Romazzino. Nell’enorme abitazione ci sono 28 camere e 35 bagni. La tenuta apparteneva all’ex ministro del petrolio saudita.

Come è nato l’amore.

L’incontro tra Brendan Blumer e Salvatore Spano ricorda molto da vicino l’inizio della storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Se il campione di calcio e la modella si sono incrociati per la prima volta nella boutique Gucci di Madrid, per il miliardario americano e l’olbiese la scintilla è scoccata nello stesso marchio di alta moda, ma nella cornice della Costa Smeralda, dove Spano lavorava come commesso nel negozio di Porto Cervo.

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