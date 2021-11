I danni in Gallura dopo i violenti acquazzoni.

Il peggio sembra esser passato, ma restano ancora numerose criticità a Porto Rotondo, così come ad Arzachena, dove sono tuttora in corso le operazioni di prosciugamento da parte dei vigili del fuoco.

Lento ritorno alla normalità.

Da stamane sono 16 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati tra Arzachena e Porto Rotondo. Nella frazione olbiese, a causa dell’allagamento del seminterrato di un residence, le operazioni iniziate alle 9 si sono prolungate fino alle 18:40.

Nella tarda mattinata, il sottopasso pedonale che porta all’area archeologica di Malchittu, ad Arzachena, a causa dell’acqua alta circa 3 metri era stato chiuso e successivamente riaperto. Diverse anche le frane e smottamenti dovuti allo straripamento di alcuni torrenti nelle strade vicinali nei pressi della strada provinciale 59 tra il bivio per San Pantaleo e la località Santa Teresina. La situazione, tuttavia, sembra essere ritornata alla normalità.

I danni.

Sono diversi i danni in tutta la zona di Porto Rotondo in particolare la zona dell’anfiteatro e piazzetta della casbah. Nella frazione i vigili del fuoco sono intervenuti, nella notte, per evacuare gli abitanti di una villa completamente allagata e attraversata da un fiume in piena. Dalla scorsa notte la sala operativa del 115 ha ricevuto complessivamente oltre 50 richieste di intervento.

L’allerta meteo.

Come detto, la situazione sembra ritornare alla normalità, ma fenomeni temporaleschi sono attesi nelle prossime ore in Gallura. A tal proposito la Protezione civile segnala l’allerta gialla. È consigliabile, pertanto, restare nelle proprie abitazioni e se ci si trovi in un locale seminterrato sale ai piani superiori. È vietato, inoltre, attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualunque mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti, né di attraversare sottopassi.