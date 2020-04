Doppio intervento per i vigili del fuoco.

Un doppio intervento da parte dei vigili del fuoco ad Arzachena nella serata di ieri per un’esplosione di una caldaia e un incendio in località Ea Bianca.

Intorno alle 20 si è verificata un’esplosione di una caldaia all’esterno di una casa. La signora che era sola nell’abitazione, ha chiamato subito i vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

Dopo le verifiche è stato accertato che l’esplosione è stata provocata da un malfunzionamento della caldaia che ha portato ad una fuga di gas. Fortunatamente il locale caldaia si trovava all’esterno della casa e non si sono verificati danni alla struttura principale.

Sempre in serata si è verificato un incendio ad alcune sterpaglie ad Arzachena in località Ea Bianca. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto hanno domato le fiamme nel giro di un’ora. Sono in corso le indagini per capire se l’incendio possa essere riconducibile ad un’azione dolosa.

