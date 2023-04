L’incendio di un’auto a Olbia mare.

Nella notte si è verificato l’incendio di un’auto in via Quasimodo a Olbia. Diverse le ipotesi sull’accaduto, che variano dal cortocircuito all’atto doloso. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato oltre un’ora per abbattere le fiamme e contenere i danni.

La situazione è stata gestita con tempestività ed efficacia grazie all’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Non vi sono stati feriti o ulteriori danni. Le indagini sono coordinate dagli agenti della polizia di Stato, presenti nel quartiere di Olbia mare.

