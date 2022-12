Due auto distrutte dalle fiamme a Olbia.

Due auto in fiamme, nella notte, a Olbia. Poco dopo le 21, per cause in fase di accertamento, due vetture, alimentate a gpl, sono andate completamente distrutte. Entrambi i veicoli si trovavano parcheggiati uno di fronte all’altro.

Sul posto, in via Libano, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento. Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme potessero coinvolgere gli altri veicoli. Sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui