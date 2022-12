Bella vittoria casalinga per il San Teodoro-Porto Rotondo.

Il San Teodoro-Porto Rotondo vince meritatamente in casa 3 a 2 contro il Sant’Elena Quartu una partita molto combattuta e sentita per via della sconfitta a tavolino inflitta nella prima di andata al San Teodoro Porto Rotondo proprio contro i quartesi, per via di un tesseramento non ancora burocraticamente perfezionato di un giocatore.

Il vantaggio degli uomini di Marini è arrivato all’8′ con Ruzzittu, bravo a insaccare di testa un pallone proveniente da un calcio di punizione di Molino. Al 20′ arriva il pareggio dei quartesi con Mancusi, che di piatto ha insaccato anche lui un pallone proveniente da calcio di punizione. Al 31′ i viola si riportano in vantaggio: Molino serve Ruzzittu, che dribbla un uomo sulla destra e serve un pallone rasoterra al centro dell’area, dove il classe 2005 Casula è il più veloce di tutti a colpire il pallone, gonfiando la rete. I padroni di casa avrebbero potuto avere un vantaggio più ampio, ma non sono riusciti a sfruttare tre ulteriori palle gol nitide per chiudere la partita.

Nel secondo tempo il Sant’Elena trova il pareggio al 38′ con Ragatzu, abile a sfruttare una respinta corta di Melis su calcio di punizione di Silva, col tap-in vincente. Al 47′ azione personale di Piemonte, che scambia con Malesa. Il terzino arriva sul fondo e crossa sul secondo palo, dove nel frattempo si è appostato lo stesso Piemonte, che insacca. La partita termina dopo pochi istanti.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Saiu, Mulas, Molino, Ruzzittu. IN PANCHINA: Deiana, Spano, Frisciata, Pala, Fideli, Murgia, Piemonte, Deiana, Del Duca.

SANT’ELENA: Tirelli, Delogu, Secco, Mura, Vignate, Mancusi, Sannia, Ruggero, Ragatzu, Silvana, Minerva, In panchina: Palombo, Floris, Porta, Leviani, Ovidio, Murru, Melis, Farci, Piccioni.

RETI: 8′ Ruzzittu (SP), 20′ Mancusi (SQ), 31′ Casula (SP), 38’st Ragatzu (SQ), 47’st Piemonte (SP)

AMMONIZIONI: Ruzzittu (SP), Saiu (SP), Floris (SQ), Sanna (SQ), Delogu (SQ)

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui