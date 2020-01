Dopo le 4 ore di domani annunciato un altro sciopero.

Lo sciopero di 24 ore degli assistenti di volo di Air Italy proclamato per il prossimo 14 gennaio è stato ridotto a sole 4 ore – fa sapere il sindacato Anpav – dalle 13 alle 17 d’ordine del Ministero dei Trasporti dichiara il sindacato che, anziché garantire gli accordi di giugno 2016 di cui era pure firmatario, né impedisce così le azioni sindacali volte alla pretesa di rispetto di detti accordi che, ad oggi, sono in larga parte disattesi da Air Italy”.

“Lo sciopero suddetto è stato proclamato per denunciare la totale mancanza di un progetto industriale della compagnia aerea, lo smantellamento degli impianti industriali di Olbia, il progressivo trasferimento del personale sardo a Malpensa, l’applicazione ultrattiva del contratto di crisi sottoscritto nel giugno del 2016 e scaduto nel mese di luglio del corrente anno, il mancato rispetto degli impegni di rilancio aziendale contenuti negli accordi sottoscritti con il suggello ministeriale e regionale oltre tre anni or sono a cui sono conseguiti centinaia di licenziamenti, demansionamenti, tagli salariali e trasferimenti”, continua il sindacato. Le suddette doglianze sono solo alcune delle innumerevoli altre lamentate in tutte le sedi da Anpav. Sul personale navigante di base ad Olbia pesa inoltre la totale incertezza dell’imminente destino”.

“Infatti già dal mese di febbraio a causa della temporanea chiusura dell’aeroporto Costa Smeralda per il rifacimento della pista, tale personale sarà totalmente fermo. E ad aprile, riaperto l’aeroporto, ma scaduti gli obblighi di continuità territoriale della compagnia, per la prima volta da 56 anni, da Olbia non ci sarà più nessun volo Alisarda-Meridiana-Air Italy. Tale blocco definitivo dei voli da e per la Sardegna, qualora effettivamente effettuato, sarà irreversibile per la compagnia, ormai ex sarda”.

“Pertanto Anpav farà tutto quanto in suo potere per scongiurare che la base di Olbia di Air Italy, col personale navigante a zero ore già dalle prossime settimane, venga fermata e definitivamente smantellata come è peraltro già successo per il polo manutentivo, per la sala operativa e, come pare imminente, anche per il call center. Per quanto sopra, le 24 ore di sciopero saranno riproclamate a brevissimo”, conclude l’Anpav.

