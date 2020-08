Allarme per un surfista all’Isola Rossa.

Un pomeriggio movimentato, non solo per il mare in burrasca, quello che ha vissuto un giovane surfista all’Isola Rossa. I presenti, avendo notato le difficoltà dello sportivo, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco.

Poco dopo, il personale del 115 è intervenuto con un elicottero. Invano, visto che, nel frattempo, il giovane era riuscito a ritornare a riva con i presenti che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

