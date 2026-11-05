Declassata a gialla l’allerta rossa che spaventava la Gallura, ma a Golfo Aranci si registrano allagamenti. Durante la notte il peggio è passato, le abbondanti piogge sono finite in mare. Di mattina la Protezione civile regionale ha tirato un sospiro di sollievo annunciando che la situazione era migliorata. Restava da tenere sotto controllo solo la zona di Olbia e proprio lì vicino ci son o gli unici problemi.

A Golfo Aranci la pioggia abbondante ha provocato allagamenti. Tanti gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Mentre negli altri centri del resto della Gallura stanno sparendo tutte le limitazioni e le chiusure previste dall’allerta rossa.

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