Lutto nella Guardia Costiera di Olbia per la prematura scomparsa di Romeo Airi

Addio a Romeo Airi.

Un grave lutto colpisce la Guardia Costiera e l’intera comunità marittima sarda. La prematura scomparsa del sottocapo aiutante NP Romeo Airi, da tempo in servizio presso la Direzione marittima di Olbia, ha lasciato un vuoto profondo tra i colleghi e chiunque abbia avuto modo di conoscerne il valore umano e professionale.

Il lutto in città.

Di fronte alla triste notizia, il Comandante Generale ha espresso il più sentito e partecipe cordoglio a nome dell’intero personale delle Capitanerie di porto. In questo momento di immenso dolore, la Guardia Costiera si stringe in un forte abbraccio ai familiari del militare, garantendo vicinanza e sostegno nel ricordo di un servitore dello Stato stimato per la sua dedizione e il suo senso del dovere. Anche il Sindacato Nazionale Marina (Sinam) ha espresso vicinanza alla famiglia e alle persone care del collega scomparso. ”Onore a chi ha servito il paese con dedizione e spirito di sacrificio”, si legge nel post dedicato all’uomo che se ne è andato prematuramente.

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