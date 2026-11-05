Incidente mortale, a Olbia l’ultimo saluto a Emanuele Vitiello

Domani i funerali di Emanuele Vitiello.

Si terrà domani, 6 novembre, il funerale di Emanuele Vitiello, l’uomo scomparso tragicamente in un incidente stradale davanti agli occhi di suo figlio. L’ultimo saluto alle ore 15:30 nella Chiesa della Sacra Famiglia, partendo dalla camera mortuaria del vecchio cimitero.

Il lutto.

La scomparsa del 52enne ha lasciato un grandissimo vuoto in città. L’uomo era molto stimato a Olbia e lavorava nel cantiere nautico SNO Novamarine. L’azienda a pochi giorni dalla tragica scomparsa lo ricorda come un bravo lavoratore e un uomo dotato di grandi qualità umane. La tragedia è avvenuta il 30 ottobre scorso, quando l’uomo in sella alla sua moto con il figlio di 17 anni, si era schiantato contro un tir al porto Isola Bianca. La vittima è morta sul colpo e il giovane ha riportato lievi ferite e un grande choc per aver perso suo padre davanti ai suoi occhi. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri, della polizia locale di Olbia e dei soccorritori del 118, i tentativi di salvare l’uomo si erano rivelati purtroppo inutili. La comunità di Olbia si stringe ora attorno alla famiglia e al giovane figlio, unita nel ricordo di un padre affettuoso e di un lavoratore esemplare, la cui memoria resterà viva nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui