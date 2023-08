Allerta incendi, domani codice arancione, Poppea favorisce il rischio

Rischio incendi elevato con Poppea in Sardegna, è codice arancione.

La direzione generale della protezione civile sarda, stanti le preoccupazioni per l’arrivo del ciclone Poppea in Sardegna, ha pubblicato il bollettino di previsione di pericolo incendio alto – codice arancione -, Zona D – Fase operativa regionale con attenzione rinforzata – su ordine della direzione regionale della protezione civile – per la giornata di domani lunedì 28 agosto 2023.

Cosa significa il codice arancione.

Con il codice arancione, la protezione civile codifica condizioni meteorologiche tali che, ad innesco avvenuto, gli incendi, se non tempestivamente affrontati, possono raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

Bob basterebbero, pertanto, gli interventi degli elicotteri in dotazione al corpo forestale della Sardegna, ma sarebbe necessario l’intervento della flotta nazionale di canadair.

Tutta la Sardegna in codice arancione.

L’allerta meteo con codice arancione riguarda tutto il territorio regionale. La Sardegna infatti, essendo interessata dal ciclone Poppea, offre le condizioni di clima e di vento ideali al rapido propagarsi di un incendio.

