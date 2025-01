Allerta maltempo a Olbia, il sindaco Nizzi ha attivato il Coc

L’allerta maltempo a Olbia.

La Protezione Civile Sardegna ha diramato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico, classificato con il codice arancione (criticità moderata), che riguarda la zona della Gallura. L’allerta è entrata in vigore alle ore 14 e terminerà alle ore 23:59 del 18 gennaio 2025. A seguito di questa comunicazione, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha preso la decisione di attivare il Centro Operativo Comunale (Coc), che resterà operativo per tutta la durata dell’allerta, monitorando costantemente la situazione.

Le autorità locali raccomandano alla cittadinanza di adottare un comportamento prudente e di seguire le misure di autoprotezione indicate, per prevenire eventuali rischi derivanti dalle condizioni meteo avverse. In particolare, si consiglia di evitare il transito in zone a rischio di allagamento e di tenere monitorati i livelli idrici in prossimità di corsi d’acqua.

Il sindaco di Olbia, in data odierna, ha convocato il Coc per coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza e garantire la sicurezza della popolazione durante l’intera fase di allerta. La collaborazione tra le diverse istituzioni e la responsabilità dei cittadini saranno fondamentali per affrontare al meglio le eventuali criticità derivanti da questo fenomeno meteorologico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui