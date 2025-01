Un nuovo comandante per la Polizia locale di Arzachena

L’incarico nella Polizia locale di Arzachena.

Il Comune di Arzachena annuncia l’ingresso del nuovo dirigente del Comando di Polizia locale, il dottor Davide Ullasci, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire da lunedì 20 gennaio. Questa nomina rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle attività di controllo del territorio, sicurezza e servizio ai cittadini.

Con un’esperienza pluriennale nel settore della Polizia Locale, Davide Ullasci, ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante del Comune di Cagliari, contribuendo alla gestione di iniziative strategiche legate alla sicurezza urbana e alla viabilità. Successivamente, ha assunto l’incarico di Comandante della Polizia Locale del Comune di Iglesias, dove si è distinto per la gestione operativa e la capacità di promuovere un’efficace collaborazione tra istituzioni e cittadinanza.

“Accolgo con grande entusiasmo questa nuova opportunità professionale in una comunità prestigiosa come quella di Arzachena che rappresenta per me un’importante sfida professionale. Intendo mettere a disposizione tutta la mia esperienza per rafforzare la sicurezza del territorio, migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una collaborazione sempre più stretta tra la Polizia locale e la cittadinanza” ha dichiarato il nuovo dirigente.

“La nomina di Ullasci rafforza ulteriormente il nostro impegno verso una gestione sicura e sostenibile del territorio, dopo l’assunzione di un nuovo ufficiale nel mese di ottobre – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Il suo bagaglio di competenze, maturato in due realtà significative come Cagliari e Iglesias, sarà determinante per affrontare le sfide di un comune come il nostro, dove sicurezza e turismo richiedono un equilibrio attento e costante”.

