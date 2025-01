Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Dopo le festività natalizie, il calendario degli eventi locali tende a rallentare, ma abbiamo scovato delle iniziative interessanti. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Appuntamento con la tradizione da sabato 11 gennaio sino domenica 19 gennaio sono in corso gli eventi per Sant'Antonio Abate a Olbia, patrono degli animali e del fuoco, rappresenta la luce che rischiara le tenebre.

La programmazione del cinema a Santa Teresa di Gallura.

A Olbia, il mese di gennaio non è sinonimo di letargo ma di rinascita, grazie allo spazio "The Green Life". Questo luogo dinamico e innovativo propone un calendario di eventi pensato per scaldare l'atmosfera e regalare esperienze uniche, sotto il segno della sostenibilità, della cultura e della creatività.

La 20° edizione del falò di Sant'Antonio Abate a Berchiddeddu.

Sabato 18 Gennaio, a Olbia, Camilla Pisani presenterà la giornalista e scrittrice Eleonora D'Angelo e il suo libro: "Bacche di Ginepro. L'Essenza della Sardegna".

