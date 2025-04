Il maestrale fa danni a La Maddalena, abbattuti diversi pini

Ancora pini abbattuti a La Maddalena a causa del maestrale.

Una giornata intensa per i vigili del fuoco di La Maddalena, impegnati in numerosi interventi a causa del forte maestrale. Le raffiche, particolarmente violente, hanno provocato danni e situazioni di pericolo, soprattutto a Caprera, dove il vento ha sradicato diversi pini.

Proprio sull’isola di Garibaldi, la squadra dei vigili del fuoco è dovuta tornare in azione a pochi giorni da un episodio simile. Gli alberi abbattuti dal vento hanno reso necessario l’intervento di messa in sicurezza dell’area. A supporto dei Vigili del Fuoco anche la Polizia Locale e i Barracelli di La Maddalena, prontamente intervenuti per coordinare le operazioni e garantire il monitoraggio del territorio.

