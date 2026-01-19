L’allerta meteo a La Maddalena e Caprera.

A La Maddalena e Caprera la Protezione Civile regionale segue con attenzione l’evolversi delle condizioni meteorologiche che da ieri notte interessano la Sardegna. Questa mattina il direttore generale Mauro Merella, insieme all’assessore della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha aggiornato la stampa dopo un incontro con il Dipartimento nazionale, illustrando le misure in corso e le previsioni per le prossime ore. Secondo quanto spiegato da Alessandro Delitala, direttore del Dipartimento Meteoclimatico dell’Arpas, la situazione ha portato il Centro Funzionale Decentrato a emettere un nuovo Avviso di criticità, confermando il codice rosso per rischio idrogeologico nelle stesse aree già colpite e innalzando il rischio idraulico da giallo ad arancione.

Nel pomeriggio, poco dopo le 15, il Centro Funzionale Decentrato – settore Idro – ha diffuso il terzo Bollettino di monitoraggio, con l’analisi dei dati pluviometrici e idrometrici raccolti dalla rete fiduciaria di Protezione Civile e le segnalazioni ricevute dalla Sala Operativa Regionale Integrata.

I corsi d’acqua principali, tra cui il Flumendosa, il Rio Stanali, il Rio Cixerri e il Gutturu Mannu, hanno registrato incrementi dei livelli idrometrici, mentre gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto punte di circa 30 millimetri in alcune località come Genna Tuvara e la diga di Nuraghe Arrubiu. Sono attive fasi di preallerta per rischio diga a La Maddalena e rischio idraulico a valle a Govossai, Caprera, Bau Mela e Sinnai.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui