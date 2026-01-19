Addio a Valentino, lo stilista che amava la Costa Smeralda

L’addio allo stilista Valentino.

Il mondo della moda perde oggi, 19 gennaio, il suo “Ultimo Imperatore”. Valentino Garavani si è spento a Roma all’età di 93 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella storia dell’alta moda. Ma oltre ai palazzi della Capitale e alle passerelle di Parigi, c’è un luogo che oggi lo piange con particolare commozione: Porto Cervo. Lo stilista non è stato solo un frequentatore della Costa Smeralda, ma il suo più fedele e autorevole ambasciatore, contribuendo a trasformare questo angolo di Sardegna nel centro di gravità dell’eleganza internazionale.

Per decenni, l’arrivo dello stilista a Porto Cervo non è stato un semplice evento mondano, ma il simbolo di un’intera epoca. Valentino ha vissuto il borgo con la stessa dedizione che metteva nelle sue creazioni di haute couture. Il suo leggendario yacht blu notte, ormeggiato stabilmente al Molo Vecchio, era considerato il monumento flottante dello stile. Per i residenti e i visitatori, la sua presenza era la conferma dell’eccellenza e del prestigio di Porto Cervo nel mondo. Attraverso la sua storica boutique vicino alla Piazzetta, Valentino ha portato il rigore e la bellezza dell’alta moda nel cuore della Gallura, definendo gli standard del lusso per generazioni di frequentatori.

A differenza di molte celebrità di passaggio, Valentino ha scelto Porto Cervo come suo rifugio elettivo per oltre cinquant’anni. La sua figura, sempre impeccabile e distinta, era una presenza costante e rassicurante nei luoghi più esclusivi, dallo Yacht Club alle passeggiate serali nel villaggio.

Il tramonto di un mito.

Con la scomparsa di Valentino Garavani, Porto Cervo perde l’uomo che, forse più di chiunque altro, ha saputo incarnare il connubio tra la natura selvaggia della Sardegna e la perfezione del design italiano. Mentre Roma si prepara a omaggiare il Maestro con i funerali previsti per venerdì 23 gennaio, la Costa Smeralda si ritrova orfana del suo ospite più affezionato e prestigioso.

Il suo “Rosso“, colore che lo ha reso immortale, continuerà a brillare idealmente tra i riflessi del mare sardo, a testimonianza di un legame che è andato ben oltre la semplice vacanza, diventando storia del costume e dell’eleganza.

