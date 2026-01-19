Allerta meteo a Tempio, tavolo operativo del Comune

Il tavolo operativo del Comune di Tempio per l’allerta meteo.

A Tempio Pausania si intensifica l’allerta per il maltempo dopo il comunicato ufficiale della Direzione Generale della Protezione Civile regionale, che ha segnalato condizioni avverse con codice rosso a partire dalle 21 del 18 gennaio fino alle 23:59 del 19 gennaio, con rischio idrogeologico e idraulico destinato a protrarsi anche il 20 gennaio. Per far fronte a questa situazione, il sindaco Gianni Addis, in qualità di presidente dell’autorità locale di Protezione Civile, ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc), incaricato di coordinare soccorsi, informazione e assistenza sul territorio comunale in caso di emergenze.

“Dopo aver provveduto con apposita ordinanza, nella giornata di ieri 18 gennaio, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici, dei parchi cittadini e dei cimiteri, per la giornata odierna e per la giornata di domani si è ritenuto opportuno disporre anche la chiusura degli impianti sportivi comunali – fa sapere il primo cittadino -. Sono state allertate presso le frazioni di Bassacutena e San Pasquale le associazioni di volontariato “Croce Verde” e “Protezione civile San Pasquale” che, già da ieri, hanno il compito di monitorare i corsi d’acqua e i territori ad essi circostanti per verificare l’andamento della situazione emergenziale. Analogamente, la Polizia locale sta pattugliando le aree urbane per scongiurare problematiche legate all’emergenza”.

Sebbene al momento non si registrino criticità in atto, a titolo precauzionale il Comune ha disposto il monitoraggio delle aree di competenza dell’Anas e la chiusura preventiva del Parco di San Lorenzo affidata al Corpo Forestale. Sono stati inoltre resi disponibili numeri di emergenza attivi 24 ore su 24 (079 632583 / 079 631112) per eventuali necessità. Tutte le attività organizzative e di sorveglianza continueranno fino al termine dell’emergenza.

