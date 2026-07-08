Un’auto finisce fuori strada vicino a Vignola

Incidente nella serata di martedì 7 luglio lungo la Provinciale 90, un’auto è finita fuori strada nel tratto tra Vignola e Santa Teresa Gallura. Per cause ancora da accertare il mezzo con tre turisti a bordo è finito oltre il guard rail.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio, poco dopo le 20, per aiutare i giovani e affidarli alle cure del personale del 118. Mentre loro si occupavano dei tre feriti sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Successivamente i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area.

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