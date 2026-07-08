Disagi alla guardia medica di Cannigione: “C’è sporcizia ovunque”

La guardia medica di Cannigione e le segnalazioni.

Nuove segnalazioni riaccendono i riflettori sullo stato del presidio di guardia medica a Cannigione, frazione del Comune di Arzachena. Diversi residenti e utenti della struttura si stanno lamentando delle condizioni igienico-sanitarie dell’area esterna e dell’efficacia complessiva del servizio.

Le segnalazioni.

Secondo quanto riferito da chi ha frequentato in questi giorni il presidio nelle prime ore del mattino, davanti all’ingresso ci sono evidenti problemi di decoro. Gli utenti evidenziano in particolare la presenza di un posacenere esterno giudicato del tutto inadeguato e ridicolo rispetto alle esigenze dell’area. Evidenziano, inoltre, l’assenza di contenitori idonei per i rifiuti, una mancanza che favorisce l’accumulo di sporcizia direttamente a terra. A questo si aggiunge lo stato delle panchine destinate all’attesa dei pazienti, descritte come trascurate e non adeguatamente igienizzate. Parte della cittadinanza attribuisce la responsabilità della situazione a possibili carenze nel monitoraggio e nell’esecuzione del servizio da parte dell’impresa di pulizie incaricata, la cui gestione fa capo all’ASL Gallura.

Altre polemiche.

Il dibattito tra i residenti riguarda anche l’adeguatezza del presidio medico rispetto al notevole incremento demografico che si registra a Cannigione e in tutta l’area di Arzachena durante i mesi estivi. La struttura attuale viene considerata da molti sottodimensionata per far fronte al carico antropico dei flussi turistici. Si tratta di una problematica storica, avvertita dalla popolazione locale come una criticità cronica e irrisolta da diversi anni. Genera preoccupazione per l’efficienza dell’assistenza sanitaria territoriale nei momenti di massimo afflusso.

Tra i cittadini che hanno sollevato il caso, emerge un confronto anche sulle modalità più efficaci per sbloccare la situazione e ottenere il ripristino del decoro. La via principale da seguire potrebbe essere la segnalazione formale e diretta all’ASL Gallura, l’ente ritenuto unico responsabile del controllo sulla ditta appaltatrice delle pulizie. Altri utenti suggeriscono invece che l’azione più immediata sia far notare le carenze direttamente al personale medico presente in loco, affinché possa sollecitare internamente i canali competenti, o coinvolgere l’amministrazione comunale per un potenziamento dei contenitori porta-rifiuti. Al tempo stesso, una parte della popolazione si mostra più scettica sull’efficacia delle semplici proteste pubbliche, sottolineando come la questione richieda ormai un intervento strutturale da parte delle autorità sanitarie per garantire un ambiente sano sia per i pazienti sia per i lavoratori della struttura.

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