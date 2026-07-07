Coppia di influencer sbarca in Costa Smeralda con la famiglia

I primi vip in Sardegna, un ritorno in Costa Smeralda.

È cominciata l’estate e in Sardegna, in particolare in Costa Smeralda, arrivano i primi vip. Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci sono sbarcati oggi, martedì 7 luglio, in Sardegna insieme ai loro quattro figli per trascorrere le vacanze a Porto Cervo. Arrivati a bordo di un traghetto, per loro si tratta di un ritorno in Costa Smeralda.

Chi sono.

La coppia di influencer è molto nota nel mondo dei social. Il legame della coppia con la Gallura è profondo e radicato, perché Di Vaio ha origini sarde da parte del nonno materno, descritto da lui come un vero e proprio super nonno. La moglie, Eleonora Brunacci, ha postato alcune storie che mostrano il loro viaggio su un traghetto diretto a Olbia e alcuni scatti e stories della loro casa in Costa Smeralda.

Le immagini fanno sognare: mostrano un giardino immerso nella macchia mediterranea che sembra tuffarsi sul blu del mare smeraldino. Un paesaggio mozzafiato che descrive perfettamente l’atmosfera estiva in Gallura, meta sognata da tutto il mondo per trascorrere le vacanze di luglio e agosto.

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