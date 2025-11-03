La biblioteca comunale di Calangianus è pronta alla rinascita

A Calangianus prende forma la nuova Biblioteca comunale

Un passo decisivo verso la creazione di un nuovo centro culturale con la biblioteca comunale di Calangianus. L’Amministrazione comunale ha annunciato con entusiasmo che la prossima settimana segnerà l’arrivo dei nuovi arredi destinati alla Biblioteca Comunale, preludio al suo trasferimento ufficiale.

La nuova sede individuata per la Biblioteca è lo storico Palazzo Corda, un edificio destinato a trasformarsi nel nuovo Polo Culturale del paese. L’iniziativa mira a riqualificare uno spazio storico, restituendolo alla cittadinanza con una funzione strategica.

Il progetto non prevede solo una ricollocazione fisica dei libri, ma la creazione di un vero e proprio “cuore pulsante” della vita sociale e intellettuale di Calangianus. L’Amministrazione sta preparando attivamente il trasferimento con l’obiettivo di rendere Palazzo Corda un centro vivo e partecipato.

Sarà, nelle intenzioni degli organizzatori, un luogo di incontro, cultura, idee e progettualità, concepito per essere aperto e inclusivo, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e dell’intera Comunità.

L’attesa è ora tutta concentrata sull’arrivo dei nuovi arredi, elemento cruciale per completare l’allestimento degli spazi. Non appena quest’ultima fase sarà conclusa, le porte del Polo Culturale verranno aperte con una cerimonia di inaugurazione congiunta, sancendo la restituzione di questo importante spazio alla cittadinanza.

