Caldo nella casa di riposo di Arzachena, le lamentele dei parenti

I parenti degli ospiti della casa di riposo di Arzachena avrebbero presentato una segnalazione alle autorità.

Dopo l’allarme dei giorni scorsi in relazione alle alte temperature che si registrerebbero presso la casa di riposo comunità alloggio e integrata di Arzachena, nella quale, secondo le segnalazioni, i sistemi di condizionamento dell’aria non garantirebbero un adeguato raffrescamento degli ambienti, i parenti degli ospiti della struttura avrebbero allertato i Carabinieri di Arzachena, che sarebbero intervenuti in relazione alla segnalazione ricevuta.

Alla luce della situazione segnalata, i parenti degli anziani ospitati all’interno della casa di riposo avrebbero inviato tramite pec una segnalazione firmata alle autorità competenti. Alcuni dei firmatari starebbero anche valutando l’opportunità di presentarsi durante la seduta del prossimo consiglio comunale, prevista per il 27 luglio, per trovare una soluzione con l’Amministrazione.

Le foto scattate all’interno della casa di riposo mostrano termometri ambientali indicanti temperature superiori ai 30°C. Secondo quanto riferito dai familiari, resterebbero le problematiche che sarebbero state già evidenziate anche lo scorso anno. E con la stagione estiva ormai inoltrata non sembrerebbero intravvedersi soluzioni immediate e definitive. I fatti segnalati starebbero generando allarme e preoccupazione degli ospiti della struttura e dei loro parenti, che avrebbero valutato anche di risolvere temporaneamente la situazione segnalata segnalata con l’ausilio di condizionatori portatili.

La redazione resta disponibile a raccogliere eventuali chiarimenti da parte dell’Amministrazione comunale e dei responsabili della struttura.

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