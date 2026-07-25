Incidente con un ferito grave a Loiri Porto San Paolo

Nuovo incidente sulle strade della Gallura, nel territorio di Loiri Porto San Paolo c’è un motociclista ferito grave. Lo scontro tra il centauro e le due auto è avvenuto a pochissimi chilometri dal punto in cui è c’è stato l’incidente mortale costato la vita a Lorenzo Milia, 23enne di Olbia. Stamattina verso le 11 è scattato l’allarme per uno scontro tra una moto e due auto in località Vaccilleddi, frazione di Loiri Porto San Paolo. L’incidente fra i tre mezzi si è verificato lungo la Statale 125, all’incrocio con via del Mare che porta ad Aldia Bianca e Porto Taverna.

Per cause ancora da chiarire si sono scontrati un van, un’utilitaria e una moto. Se i due conducenti delle quattro ruote non hanno riportato lesioni è diversa la situazione del centauro. Soccorso da vigili del fuoco e operatori del 118 ha riportato ferite tali da richiedere il trasferimento in ospedale con urgenza. Una volta stabilizzato è intervenuto l’elisoccorso che si è occupato del trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale che si sta occupando di ricostruire la dinamica per accertare le responsabilità. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione: il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

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