Luras celebra il successo di Silverio Forteleoni, premiato a Massa

Silverio Forteleoni è un scrittore originario di Luras

Il prestigioso “Premio Internazionale Le Ali” di Massa, in Toscana, ha decretato la vittoria dello scrittore sardo Silverio Forteleoni. L’autore, originario di Luras, ha conquistato il primo premio nella sezione “Narrativa Edita” grazie al suo ultimo romanzo.

L’opera e la trilogia

L’opera intitolata “L’ultima sigaretta”, pubblicata da “Ali&no Editrice” di Perugia, costituisce il secondo capitolo di una trilogia di successo. La giuria del premio ha riscontrato nel volume un eccezionale livello qualitativo, sia per la scrittura sia per il valore civile.

Gli esperti hanno descritto il libro come un presidio di memoria contro l’oblio, capace di affrontare il dramma dei sequestri di persona. La motivazione della giuria evidenzia l’assenza di spettacolarizzazioni, lodando la precisione psicologica del trauma e il rigore dell’appendice storica.

Il testo offre uno spaccato efficace di un fenomeno criminale che ha segnato a lungo la storia e la società della Sardegna. Forteleoni inquadra lucidamente questa complessa piaga sociale all’interno di una realtà comunitaria storicamente inquieta, insoddisfatta e trascurata.

La grande cura nella descrizione degli aspetti psicologici ed emozionali conferisce al romanzo la solidità tipica del saggio documentale. Questo riconoscimento internazionale conferma la vitalità della narrativa isolana e la capacità delle storie locali di comunicare messaggi universali. Il successo ottenuto in Toscana ribadisce come il radicamento territoriale possa tradursi in alta letteratura accessibile a ogni tipo di pubblico. Nel frattempo, il Comune di Luras ospiterà a breve un incontro letterario pubblico per presentare l’opera del vincitore.

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