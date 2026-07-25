Meteo Olbia 26 luglio, tregua del caldo torrido in Gallura

Le previsioni meteo per domenica 26 luglio a Olbia

Il meteo a Olbia per domenica 26 luglio sarà ancora caratterizzato da tempo stabile e soleggiato su tutta la Gallura. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni, mentre le temperature resteranno elevate ma in linea con la stagione. I venti saranno generalmente deboli e le condizioni del mare si manterranno favorevoli lungo il nord-est dell’Isola.

L’alta pressione continua a garantire un fine settimana tipicamente estivo, accompagnando una delle giornate con il maggior numero di presenze turistiche dell’anno. Dopo il caldo eccezionale della scorsa settimana, il clima sarà più sopportabile pur mantenendo valori pienamente estivi durante le ore centrali.

Tra imbarchi, escursioni e serate sul mare

La domenica sarà particolarmente intensa nei porti turistici e negli imbarchi verso l’arcipelago di La Maddalena, con migliaia di visitatori diretti anche verso Tavolara, Caprera e le altre mete più richieste del nord-est della Sardegna. Le condizioni meteo favoriranno la navigazione, le attività all’aria aperta e le escursioni, mentre la serata offrirà un clima ideale per passeggiare nei lungomare, nei centri storici e nei mercatini che animano le località della Gallura.

Anche chi sceglierà l’entroterra potrà approfittare di una giornata stabile per visitare i borghi galluresi o partecipare agli appuntamenti dell’estate. Il meteo a Olbia conferma quindi una domenica di piena estate, con sole protagonista e condizioni favorevoli per residenti e vacanzieri che stanno affollando il nord-est dell’Isola.

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