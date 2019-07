La richiesta d’intervento del Grig.

Il Jova Beach Party 2019 è il Jovanotti Tour dell’estate 2019. Canzoni, feste, divertimento, decine di migliaia di ragazzi in spiaggia e anche ambientalismo (“un progetto in collaborazione con il WWF per rispettare l’ambiente e lasciare la spiaggia migliore di come l’abbiamo trovata”) lungo le spiagge d’Italia.

“In realtà – dichiara l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico – non tutte le tappe sono come quella di Olbia, dove lo spettacolo si tiene al Molo 1 bis dell’Isola Bianca. Spesso c’è stata una pesante movimentazione della sabbia con radicale alterazione della vegetazione pioniera, come già avvenuto a Cerveteri e Castel Volturno e il disturbo delle nidificazione di specie protette, come avvenuto a Rimini”.

“Come noto – continua l’associazione – le spiagge costituiscono parte del demanio marittimo, spesso rientrano in siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione”.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico, raccogliendo preoccupate segnalazioni di naturalisti da tutta Italia, ha, quindi, chiesto ai Ministeri dell’Ambiente e per i beni e attività culturali di emanare un atto di indirizzo, nell’ambito delle loro competenze, a Regioni ed Enti locali finalizzato alla salvaguardia del demanio marittimo e dei siti di interesse ambientale.

