Tragedia a Trinità d’Agultu, giovane maestra muore in casa

Addio ad Ambra Deledda.

Aveva soltanto 28 anni, Ambra Deledda, la giovane scomparsa improvvisamente nella notte, nella sua casa a Trinità D’Agultu. La donna lavorava come maestra d’asilo nel comune gallurese ed è originaria di Viddalba.

A scoprire il suo corpo è stato il suo compagno, nella sua abitazione a Cala Rossa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, da quanto si apprende, la morte sembra essere avvenuta per cause naturali. Tuttavia, è stato ordinato un esame autoptico per chiarire la causa della morte e il corpo di Ambra è stato trasferito all’ospedale di Sassari. La notizia ha sconvolto tutta la Gallura e il Sassarese. Ambra era una ragazza bellissima e solare ed era ben voluta.

