Community hub, torna il mercato contadino di Poltu Quadu

Torna l’appuntamento del sabato al Community Hub.

Olbia Community Hub organizza, ogni terzo sabato del mese, il “Mercato Contadino”, iniziativa volta a promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, sensibilizzare le persone ad una alimentazione sana e consapevole, e migliorare l’accesso al cibo di qualità a kilomentro zero.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Slow Food Youth Network Sardegna e Slow Food Gallura. Produttori agricoli da tutta la Sardegna partecipano con la vendita dei loro prodotti in un mercato aperto al pubblico e ad ingresso libero.

Il mercato permette ai produttori agricoli provenienti da tutta la Sardegna di vendere i propri prodotti e offre al pubblico l’opportunità di conoscere il valore dei prodotti e della biodiversità della regione. Alcuni dei partecipanti includono “Erbe in Sardegna”, un’azienda che coltiva e lavora erbe particolari per creare mix aromatici, “Tenuta Coda di Lupo”, che produce grano duro e frumento tenero antico, e “Apistela”, un’azienda di Olbia che produce miele di lavanda selvatica premiato per la sua qualità.

Durante la mattinata del mercato, sarà possibile partecipare a una degustazione gratuita dei prodotti delle aziende partecipanti. Inoltre, la radio del Community Hub, WEBROCH, accompagnerà l’evento con musica, interviste e approfondimenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui