L’Amerigo Vespucci torna a La Maddalena (Video)

Domani ultimo giorno nell’arcipelago.

L’Amerigo Vespucci ha ormeggiato oggi a La Maddalena, come annunciato nei giorni scorsi, per il giuramento degli allievi della Scuola Sottufficiali della Marina, 137 allievi volontari in ferma annuale – 91 uomini e 46 donne – della Scuola Sottufficiali di La Maddalena che stamane, alle ore 11, alla presenza delle autorità, dei familiari e di un vasto pubblico, hanno fatto il proprio giuramento di fedeltà alla repubblica.

La presenza del Vespucci in porto ha fatto esplodere le bacheche dei social network con centinaia di foto e video della preziosa nave-scuola prodotte da parte degli abitanti di tutto l’arcipelago (video di Gianpiero Carcangiu).

Il Vespucci visto da Cala Coticcio e dal porto di La Maddalena, video di Gianpiero Carcangiu