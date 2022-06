Il mercato degli affitti a Bologna: la situazione e le zone

Il mercato immobiliare in Italia mostra importanti segni di ripresa. Dopo un periodo di flessione in tutte le regioni italiane, sono evidenti le nuove opportunità che si aprono in questo settore. Le possibilità riguardano non soltanto gli affitti, che possono essere essenziali anche come opera di investimento. Infatti ci sono importanti possibilità anche per chi vuole realizzare una compravendita. Anche nelle grandi città il mercato sembra muoversi in senso piuttosto favorevole, soprattutto relativamente ad alcuni quartieri che offrono dei prezzi più convenienti. Ma vediamo com’è la situazione in una città che colpisce per le sue dimensioni, come per esempio Bologna.

La situazione del mercato immobiliare a Bologna

Per avere un punto di riferimento per quanto riguarda le case affitto Bologna, si può consultare il sito ImmobiliOvunque.it. Si tratta di un portale piuttosto innovativo, che fa riferimento esclusivamente agli annunci immobiliari che sono selezionati fra quelli che provengono dalle agenzie immobiliari.

Quindi vengono presi in considerazione soltanto gli esperti del settore, per offrire un servizio di qualità agli utenti. Naturalmente il tutto è accompagnato da una piattaforma online di grande funzionalità, sempre per avere più opportunità a disposizione.

Per quanto riguarda la situazione a Bologna, possiamo dire che il mercato immobiliare va davvero molto bene. Infatti, anche se le sue dimensioni non sono così ampie come quelle di altre metropoli, come Milano e Roma, la situazione a Bologna è molto dinamica, offrendo opportunità sia per chi deve lavorare sia per chi si trasferisce in questa città per motivi di studio.

Offrendo molte possibilità ed essendoci una domanda alta di abitazioni anche in affitto, i prezzi degli immobili restano ancora piuttosto alti.

Ma vediamo quali sono i prezzi nei vari quartieri di Bologna, per renderci conto anche sulle opportunità che ci sono anche in termini di canoni di locazione.

I prezzi degli affitti nei vari quartieri di Bologna

Vediamo qual è la situazione dei prezzi degli affitti nei vari quartieri di Bologna. Sicuramente tra le aree più gettonate c’è quella del centro storico, ma accanto a questo ci sono altri quartieri piuttosto richiesti, come Saragozza, Cirenaica e Bolognina.

Anche queste aree, pur essendo un po’ distanti dal centro, comunque sono ben collegate, sia con il centro di Bologna che con le zone più in periferia. L’importante è sempre tenere conto del budget che si ha a disposizione, in modo da poter avere una maggiore idea di dove cercare, tenendo conto dei costi.

Ma per fare qualche esempio possiamo dire che nel centro storico è possibile affittare bilocali a partire da 500 euro, un prezzo certo alto, ma non così impossibile, specialmente visto che ci riferiamo ad una zona molto ambita.

Nelle zone di Bolognina e Cirenaica i prezzi sono più alti rispetto al centro storico. Infatti per esempio a Bolognina si possono spendere circa 800 euro come canone di affitto mensile e nella zona di Cirenaica circa 700 euro al mese. Più alti rispetto al centro storico anche i prezzi se ci si sposta verso Saragozza, visto che ci sono affitti anche a partire da 600 euro al mese.

Ma come mai questi quartieri periferici presentano prezzi più alti rispetto a quelli che si possono trovare nel centro storico? Il tutto è spiegabile perché nei quartieri di Bolognina, Cirenaica e Saragozza si possono trovare appartamenti di nuova costruzione e più ampi rispetto a quelli che è possibile prendere in affitto nel centro della città.

L’importante è, come abbiamo già specificato, focalizzare l’attenzione sulla zona che più corrisponde alle esigenze personali, scegliendo l’affitto anche in base al budget che si ha a disposizione, per gestire al meglio le spese che una locazione di un appartamento può sempre comportare.