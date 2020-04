La quarantena di Amici Stewart.

La famosa cantane statunitense Amii Stewart ha deciso di trascorrere la quarantena in Gallura e precisamente sua casa di Arzachena. In un’intervistata al quotidiano La Nuova Sardegna ha raccontato come trascorre le sue giornate.

Dopo la sveglia fa un po’ di ginnastica, segue la colazione ed una passeggiata. Un film per svagarsi e poi le lezioni di canto e i duetti via Internet. La cantante diventata famosa alla fine degli anni Settanta ha scelto di fare della Gallura la sua seconda casa oltre 20 anni fa.

(Visited 91 times, 95 visits today)