L’evento a San Teodoro.

Il maltempo in Gallura aveva imposto il rinvio della Giornata Ecologica, prevista per lo scorso 22 aprile. Si terrà il 29 aprile prossimo l’evento, organizzato da Legambiente, per pulire le spiagge più colpite dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

I volontari, tra i quali i ragazzi della scuola primaria del paese, si daranno appuntamento alle 9 di venerdì sull’arenile della spiaggia La Cinta per effettuare la rimozione dei rifiuti e preparare il lido per l’estate ormai alle porte.