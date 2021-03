Gli appuntamenti in Gallura.

Prosegue in Gallura l’attività dell’anagrafe canina, garantita dai veterinari della Assl di Olbia. L’Area socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale.

Per il territorio della Gallura eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, possono essere segnalati al Servizio della Assl di Olbia, presso la struttura San Giovanni di Dio; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 0789/ 552220 – 158 o all’indirizzo mail animali.affezione.olbia@atssardegna.it, ma anche ai Comuni (abilitati alla registrazione) e ai Veterinari libero professionisti autorizzati.

Calendario dell’anagrafe canina del mese di marzo 2021.

Il Servizio di Anagrafe canina e Randagismo della Assl di Olbia ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza. Gli appuntamenti saranno fissati a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro, in modo da impedire assembramenti nello spazio di attesa. L’accesso al locale dell’anagrafe deve avvenire seguendo l’ordine di prenotazione, il detentore del cane deve indossare la mascherina.

11.03.2021 – Nel comune di Palau (ore 09.00) (0789/790672); La Maddalena, canile (ore 10.00) (0789/790672);

– Nel comune di (ore 09.00) (0789/790672); La Maddalena, canile (ore 10.00) (0789/790672); 12.03.2021 – Nel comune di Santa Teresa di Gallura (ore 10.00) (tel. 0789/740907); Budduso’ (ore 10.00) (tel. 079/7159009); Alà dei Sardi (ore 11.15) (tel. 079/7239003);

– Nel comune di (ore 10.00) (tel. 0789/740907); (ore 10.00) (tel. 079/7159009); (ore 11.15) (tel. 079/7239003); 15.03.2021 – Nel comune di Sant’Antonio di Gallura (ore 09.00) (079/669013); Padru (ore 10.00 ) (tel. 0789/454017); Luogosanto (ore 10.30) (tel. 079/5621929);

Loiri Porto San Paolo (ore 11.15) (tel. 0789/415013 – 348/6549351);

– Nel comune di (ore 09.00) (079/669013); (ore 10.00 ) (tel. 0789/454017); (ore 10.30) (tel. 079/5621929); Loiri Porto San Paolo (ore 11.15) (tel. 0789/415013 – 348/6549351); 16.03.2021 – Nel comune di Calangianus (ore 09.00) (079/6600218 – 336/243875); Luras (ore 10.00) (tel. 079/645205); Oschiri (ore 10.00) (tel. 079/7349106 – 107); Berchidda (ore 11.15) (tel. 079/7039008);

– Nel comune di (ore 09.00) (079/6600218 – 336/243875); (ore 10.00) (tel. 079/645205); (ore 10.00) (tel. 079/7349106 – 107); (ore 11.15) (tel. 079/7039008); 17.03.2021 – Nel comune di Monti (ore 10.00) (tel. 0789/478223); Telti (ore 11.15) (0789/43007);

– Nel comune di (ore 10.00) (tel. 0789/478223); (ore 11.15) (0789/43007); 18.03.2021 – Nel comune di Aggius (ore 09.30) (tel. 079/620339 – 328/0132488); Bortigiadas (ore 10.30) (tel. 079/627014);

– Nel comune di Aggius (ore 09.30) (tel. 079/620339 – 328/0132488); Bortigiadas (ore 10.30) (tel. 079/627014); 19.03.2021 – Nel comune di Tempio Pausania (ore 10.00) (079/679943);

– Nel comune di (ore 10.00) (079/679943); 22.03.2021 – Nel comune di Badesi (ore 09.30) (tel. 079/683155); Budoni (ore 10.00) (0784/844007 – 843001); Trinità d’Agultu e Vignola (ore 10.30) (tel. 079/6109920); San Teodoro (ore 11.15) (tel. 0784/852010);

– Nel comune di (ore 09.30) (tel. 079/683155); Budoni (ore 10.00) (0784/844007 – 843001); (ore 10.30) (tel. 079/6109920); (ore 11.15) (tel. 0784/852010); 23.03.2021 – Nel comune di Golfo Aranci (ore 10.00) (tel. 0789/612921); Aglientu (ore 10.00) (tel. 079/6579115); Olbia, al piano terra della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, con ingresso da via Borromini (ore 15.00) (tel. 0789/52002);



(Visited 50 times, 71 visits today)