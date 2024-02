Da Sanremo a Olbia, la cantante Annalisa al Red Valley

La cantante Annalisa a Olbia.

Tra pochi giorni Annalisa salirà sul palco dell’Ariston con il suo brano “Sinceramente”. Dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo, la cantante sarà a Olbia, al Red Valley. Lo ha annunciato la stessa popstar, che ha pubblicato tutte le date del suo tour del 2024.

Dunque c’è un nome in più all’evento più atteso in città, che ormai si è consolidato nella tradizione dei grandi spettacoli estivi, poiché si tratta del terzo anno consecutivo. Poche settimane fa erano stati svelati i primi nomi degli artisti che parteciperanno al Red Valley. E’ sicuro che anche quest’anno ci saranno altri cantanti che parteciperanno in questi giorni a Sanremo.

