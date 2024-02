Il coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, replica a Nizzi sulle Zone 30

Nizzi attacca Salvini sulla questione delle Zone 30 e il coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, difende il ministro. “Sorprende che un esponente di centrodestra parli come il Pd e ignori il codice della strada – attacca Pais -. Salvini usa buonsenso, il ministero ha ricordato che la modifica dei limiti di velocità nei comuni è consentita ma va motivata”.

Il presidente del Consiglio regionale replica duramente al sindaco di Olbia. L’amministrazione Nizzi ha aperto la strada alle limitazioni di velocità su tutta la città. Ora che ci sono polemiche per un provvedimento analogo a Bologna il ministro Salvini vuole regole più stringenti per i sindaci. “Non può imporre alla periferia dell’impero delle misure che vanno contro la direzione in cui sta andando tutto il mondo“. Così Settimo Nizzi ha risposto nei giorni scorsi al ministro dei Trasporti dalle pagine del quotidiano La Repubblica.

“Nessuna imposizione, nessuna forzatura, ma solo ragionevolezza e rispetto delle regole – controbatte ora Pais -. Una polemica sterile, quella di Nizzi, che vuole compiacere una certa sinistra con dei toni davvero fuori luogo“.

