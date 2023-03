Tempio saluterà Antonella al cimitero

Venerdì nella parrocchia di San Giuseppe, Tempio ha dato l’ultimo saluto ad Antonella Simula. In tanti non hanno fatto in tempo a salutarla, ma per loro arriva un’altra occasione.

Domani, lunedì 6 marzo, sarà cremata. La decisione dei familiari è quella di metterla assieme alla madre, per questo momento l’appuntamento sarà alle 14 al cimitero di Tempio.

