Gesto simbolico: una pianta nella buca in strada Olbia

Una pianta colorata in mezzo all’asfalto di via D’annunzio: ecco un rimedio per denunciare la presenza di una buca a Olbia. A pubblicare la foto nella pagina “Tango e le sue minchiate” è l’amministratore Antonio “Tango” Dessì, il sindaco dei poveri. “Ho chiamato per fare sistemare il buco in viale Gabriele D’Annunzio, ma non mi hanno ascoltato – scrive in ton o scherzoso -. Torno a piantare tutti i buchi della città“.

Questo è ciò che si augurano anche gli altri utenti. C’è chi dice “Olbia sarà giardino allora” e chi “non c’è una strada decente ad Olbia”, ma anche chi chiarisce: “Non è così, le vie principali le hanno tutte asfaltate a nuovo“. Ma la maggior parte degli utenti segnala buche che sono pronte a ospitare piante, in attesa che vengano riparate.

