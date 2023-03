Cani in spiaggia, ecco dove potranno fare il bagno a Palau e La Maddalena

Ecco dove potranno andare i cani in spiaggia a Palau e Caprera

Palau e l’isola di Caprera si preparano ad accogliere i cani in spiaggia anche per la prossima stagione estiva. Nella seconda isola dell’arcipelago di La Maddalena lo spazio riservato a turisti e residenti che vogliono passare una giornata al mare coi loro amici pelosi è a Porto Palma. L’associazione Giuseppe Garibaldi riceverà dal Comune un contributo di 13mila euro, che permetterà anche di pagare il canone per l’occupazione dello spazio demaniale.

A Palau la spiaggia aperta agli animali domestici è quella di Punta Nera. Lì non c’è ancora un’organizzazione strutturata e un’associazione che se ne occupi, ma i proprietari di cani possono andarci tranquillamente. Purché rispettino le regole. “Qualora non fosse possibile affidare in gestione l’area, e nei periodi in cui il servizio non è attivo – si legge nell’ordinanza -. Sarà cura del proprietario/detentore, per il benessere dell’animale, ricavarsi zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua“.

“Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina – si legge ancora -. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori”. Nel ricordare che chi porta il cane a Punta Nera è responsabile “sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose”, si precisa che bisogna avere “guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità”.

