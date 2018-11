La scoperta nelle campagne di Oschiri

È stato ritrovato nelle campagne di Oschiri il corpo di Giuseppe Sotgia, 84 anni. Il cadavere era all’interno della cisterna presente nell’azienda agricolo di proprietà dell’uomo. Nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, i familiari non vedendolo rientrare a casa avevano dato l’allarme e dato il via alla ricerca del proprio congiunto, unitamente alle forze dell’ordine. In serata il tragico epilogo. Probabilmente l’anziano è caduto all’interno della cisterna in seguito ad un malore.

