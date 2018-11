Udienza rinviata al 2019.

Oggi si è tenuta l’udienza per tutti i ricorrenti della Ztl di Olbia, in totale circa 400. Sempre oggi è stato effettuato l’esperimento giudiziale con i giudici: il dott. Floris e il dott. Denti. Avvocati, giudici, ricorrenti e la polizia locale di Olbia in giro per la città, per vedere lo stato attuale della Ztl e per capire le distanze, le forma dei cartelli e la visibilità degli stessi per gli automobilisti.

A brevissimo verrà fissata la prossima udienza in cui si deciderà se sentire i testi o se andare direttamente a discussione, trattandosi di ricorso documentale. Gli avvocati dei ricorrenti comunicano: “Una cosa è sicura, non si andrà a decisione entro il 2018 come era stato ipotizzato prima, proprio per l’alto numero dei ricorsi. La decisione verrà presa per tutti allo stesso modo, ci sarà una sorta di trattazione unitaria. Il valore dei verbali contestati è di circa € 200.000″.

(Visited 26 times, 26 visits today)