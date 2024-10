Appartamento trasformato in un rifugio per immigrati a Olbia

Un appartamento degradato affittato a immigrati Olbia.

Affittava posti letto a stranieri in un appartamento in condizioni degradate a Olbia. Lo ha scoperto la guardia di finanza, durante i controlli effettuati venerdì 4 ottobre in città, per reprimere i reati legati alle sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, è stato scoperto che l’uomo affittava abusivamente posti letto in un appartamento inagibile a immigrati. Nell’abitazione dello straniero, dove sono stati trovati circa 400 grammi di derivati di cannabis, era presente un rifugio per stranieri a cui l’uomo, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, locava abusivamente posti letto in condizioni di degrado.

Nel corso delle verifiche, agenti in borghese hanno anche visitato diversi esercizi commerciali, specialmente quelli frequentati da persone con precedenti, per controllare il rispetto delle normative sui registratori di cassa.

