Il nuovo club Bonbonniere Poltu Quatu.

Da Londra a Tulum, passando per Mykonos arriva in Sardegna Bonbonniere Poltu Quatu: club elegante e di tendenza, dove il jet set internazionale è di casa, Bonbonniere propone quest’anno proprio a Poltu Quatu serate dove lo spettacolo è protagonista, a partire dal 30 luglio per tutto il mese di agosto.

Dinner show, musica e buona cucina, ospiti e celebrità da tutto il mondo, segnano così l’estate smeraldina, all’insegna di un marchio esclusivo che ha già riscosso successo in Inghilterra, Messico e Grecia dove è diventato un punto di riferimento per serate esclusive.

Bonbonniere è il marchio ideato da Joe Fournier, già campione mondiale di pugilato e personal trainer di celebrità e non solo, ispirandosi all’eleganza del famoso uovo di Fabergé che si ritrova nei sofisticati arredi del suo club di Soho, dove tutto è nato, per poi portare il successo delle notti anche al di fuori dei confini del Regno Unito, con ospiti come Paris Hilton, Will.I.Am, Nicole Scherzinger, Tinie Tempah, Jourdan Dunn. Senza dimenticare la modella Victoria Triay, compagna di Joe, al suo fianco per le serate in Sardegna.

Poltu Quatu diventa così protagonista della scena internazionale con la scenografia naturale della Costa Smeralda, per serate d’eccellenza dove il gusto della buona tavola incontra lo spettacolo al quale poter assistere ogni sera, per un’esperienza tutta da vivere, con vista magnifica sul mare cristallino con gli yacht ormeggiati e le tipiche rocce di granito che la sera assumono le sfumature del rosa.

“La collaborazione con Joe Fournier e il suo Bonbonniere rappresenta un importante passo per il posizionamento di Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale – ha dichiarato Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality, che dal 2021 gestisce con successo Poltu Quatu -. Continuiamo a lavorare a tutto campo per portare l’eccellenza in questo paradiso della Sardegna, con programmi articolati apprezzati dai nostri ospiti. Stiamo già registrando successi per questa stagione e proseguiamo con le diverse attività che ci vedono in campo, anche a fianco di manifestazioni come il Costa Smeralda Italia Polo Challenge, che ha trasformato il villaggio di Poltu Quatu in quartier generale degli amanti del polo”.

Poltu Quatu è il borgo affacciato sul mare nel nord della Sardegna, immerso nella natura della Costa Smeralda, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale di fronte a l’arcipelago di La Maddalena, un porto nascosto, come dice il nome in dialetto gallurese, un paradiso tra le tipiche rocce scolpite dal vento, contornate dalla macchia mediterranea.

Una destinazione esclusiva tra Baja Sardinia e Porto Cervo, proprio dove nasce la Costa Smeralda, con diverse soluzioni: il Grand Hotel Poltu Quatu, fulcro del borgo e punto di riferimento per il turismo 5 stelle, modellato dal genio creativo dell’architetto Jean Claude Le Suisse come un tipico villaggio di pescatori, con 143 camere e suite, ristoranti e bar, piscina privata e spiaggia dedicata raggiungibile con la navetta, centro congressi per riunioni ed eventi; The Reserve Poltu Quatu, con 66 appartamenti ideali per chi cerca una propria dimora in estate; il fitness club Heaven per allenarsi ammirando il panorama, anche con campi da tennis e padel e il centro benessere con trattamenti e servizi di alta qualità; Marina dell’Orso, approdo sicuro per più di 300 imbarcazioni dagli 8 ai 50 metri; ristoranti e bar come il Tanit Fine Restaurant e la Terrace du port, tappe gourmet per cena e aperitivo, con terrazze sul mare; oltre a tante proposte di shopping e intrattenimento lungo la passeggiata.