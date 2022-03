Trovato a Olbia con 2 etti di marijuana: arrestato dai carabinieri

Il giovane è stato arrestato a Olbia.

Nel fine settimana appena trascorso l’intensificazione dei controlli da parte dei carabinieri in tutta la provincia di Sassari e in Gallura ha portato all’arresto di un giovane di Olbia.

Sono state decine di pattuglie hanno effettuato posti di controllo per le strade, anche con l’uso di etilometri, ed hanno verificato il rispetto delle norme in materia di vendita di alcolici ai minori nei locali pubblici. Personale in borghese ha inoltre operato per intercettare spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati dai più giovani.

Proprio durante queste operazioni i militari della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un giovane olbiese, trovato con più di 200 grammi di marijuana.