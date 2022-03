Le nuove regole nelle scuole in Sardegna.

Con la fine dello stato di emergenza arrivano anche le nuove regole per le scuole della Gallura e della Sardegna.

Fino al 15 di giugno rimane in vigore l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico. Tuttavia, dal primo aprile, dal primo aprile gli insegnanti non vaccinati potranno comunque svolgere il proprio lavoro di supporto all’istituzione scolastica. Tradotto, significa fondamentalmente che i docenti senza vaccino potranno tornare a scuola e lavorare, ma non potranno tornare in classe con gli studenti. La vaccinazione, secondo questo decreto, costituirebbe un requisito indispensabile per svolgere le attività insieme agli alunni.

Secondo i dati, a febbraio in Gallura erano circa il 4% gli insegnanti e personale Ata che si dichiarano no-vax. Una misura, quella del vaccino obbligatorio per il personale scolastico, che aveva portato con sé anche moltissime polemiche, oltre alla sospensione dei lavoratori non vaccinati. In Gallura tra i primi ad essere sospesi ci fu la dirigente dell’istituto Pes, mentre ad Alghero, nel primo giorno di entrata in vigore dell’obbligo un bidello fu allontanato dall’Istituto dai carabinieri.