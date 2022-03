Può una VPN migliorare la sicurezza di un’azienda?

Tanto più il livello tecnologico medio avanza, tanto più importante sarà mantenere al sicuro le informazioni e le infrastrutture che fanno funzionare le aziende dei giorni nostri.

Ogni anno in tutto il mondo sono milioni i casi di furti di identità che vengono segnalati ad aziende e banche sparse in giro per tutto il mondo. Questi furti possono riguardare sia dipendenti delle aziende (e magari sono anche furti finalizzati all’ottenimento dei dati d’accesso alle aziende stesse, come vedremo poco più avanti) sia invece privati cittadini.

I danni che il cybercrimine riesce a generare nel corso di un singolo anno sono talmente elevati che, in un eventuale raffronto, andrebbero ad incarnare la terza economia mondiale: cifre a dir poco spaventose che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Che bisogna fare in questi casi?

Informarsi sull’argomento e sapere che non tutto è perduto poiché esistono strumenti per migliorare il proprio livello di sicurezza quando si naviga online. Lo strumento di sicurezza principe in questi casi ha un nome ben preciso: VPN o Rete privata virtuale.

Perché possono essere importanti per un’azienda e come funzionano? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Come funziona una VPN?

Il funzionamento di una VPN è il seguente: la VPN non è altro che un servizio che permette ad un utente (in questo caso l’intera rete interna di un’azienda) di connettersi ad una rete più grande (in questo caso l’internet) in maniera del tutto sicura, coprendo le proprie tracce e sfruttando l’anonimato al massimo delle sue possibilità.

Questo come è possibile? Una VPN non fa altro che combinare diverse tecniche per aumentare al massimo il livello di sicurezza di una rete: da una parte utilizza dei particolari protocolli di comunicazione mentre dall’altra utilizza degli algoritmi crittografici.

I protocolli di comunicazione servono per trasferire le comunicazioni dagli strati superficiali della rete a dei tunnel segreti che non possono essere visti dall’esterno. In questa maniera, di fatto, si rendono le comunicazioni invisibili ad eventuali intercettazioni al di fuori della rete aziendale.

Gli algoritmi crittografici invece hanno uno scopo ancora più importante: servono a rendere illeggibili le conversazioni potenzialmente intercettabili. In questa maniera anche un malintenzionato dovesse riuscire nel duro compito di intercettare qualcosa si ritroverebbe con in mano un vero e proprio pugno di mosche.

Il vantaggio dell’usare una VPN, oltre al suo rapporto qualità prezzo, è legato alla qualità della connessione! Usare una VPN permette ad un’azienda di non modificare praticamente per nulla le abitudini dei suoi utenti, mantenendo la rosa di siti a cui è possibile accedere e la velocità di connessione.

Perché una VPN può essere importante per proteggere un’azienda?

Per prima cosa bisogna fare un’importante precisazione: le VPN sono ampiamente utilizzabili dalle aziende per migliorare il loro livello di sicurezza. Le VPN nascono appositamente con lo scopo di fornire alle aziende delle reti sicure all’interno di cui lavorare, ne più ne meno.

Questo è molto importante da sapere perché, sebbene al giorno d’oggi il termine VPN sia sostanzialmente associato a programmi legati al mondo consumer, in realtà tutte le tecnologie che si sono sviluppate dietro tale acronimo hanno profonde radici nel mondo del business.

Le motivazioni che permettono ad una VPN di migliorare il livello di sicurezza di un’azienda invece sono diverse e tutte piuttosto interessanti.

Per prima cosa è bene sapere che attraverso l’anonimato dei suoi dipendenti, i malintenzionati faranno decisamente più fatica a capire chi intercettare per carpire dei dati. In secondo luogo c’è invece il sistema di crittografia che trasforma le intercettazioni, semplicemente, in sprechi di energie: qualsiasi dato ottenuto infatti risulterà illeggibile ad occhi esterni.

La VPN può aiutare anche in maniera indiretta un’azienda semplicemente migliorando il livello di protezione dei suoi dipendenti quando questi sono fuori dalla rete aziendale. Elevando il livello di sicurezza dei propri dipendenti dovunque essi si trovino, un’azienda ha la possibilità di limitare le fughe di dati e le intercettazioni quando magari si utilizzano reti wireless pubbliche per comunicare.

A tutto ciò è necessario aggiungere una “postilla finale”: una buona VPN per aziende si paga! È bene evitare ad ogni costo di cadere nelle trappole delle VPN gratuite.

Queste ultime infatti tendono a raccogliere dati privati per poi rivenderli ad aziende pubblicitarie, in modo da farci soldi illudendo l’utente riguardo un migliore livello di sicurezza.

Queste sono solo alcune delle motivazioni che dovrebbe convincere il reparto di cybersicurezza di un’azienda a puntare su una VPN per aumentare, con costi contenuti, il livello di sicurezza generale.

Volendo aggiungere una ciliegina sulla torta possiamo dire questo: una VPN permette di evitare anche il tracciamento pubblicitario e la comparsa di ADS targhettizzati, ads potenzialmente in grado di distrarre i dipendenti; è raro trovare qualcosa in grado di aumentare la produttività in maniera così semplice!